Двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.