Стала известна причина смерти двукратного чемпиона ОИ по биатлону Анатолия Алябьева

Стало известно, от чего скончался двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Союза биатлонистов России (СБР). Ранее сообщалось, что Алябьев умер на 71-м году жизни.

«Сильно простудился. Не ковид. В последние годы непросто было с лёгкими», — рассказал источник.

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион (в индивидуальной гонке и в эстафете), дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.