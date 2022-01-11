Дмитрий Губерниев — о смерти Алябьева: биатлон для меня начался с него. Он был рок-звездой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал известие о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Биатлон начинался для меня с Алябьева. Ещё когда я зрителем наблюдал за его победами в Лейк-Плэсиде. Он был моим близким другом, он всегда меня поддерживал. Алябьев в истории с ветеранами занимал всегда взвешенную позицию. Он был военнослужащим, педагогом.

Я в ужасе и шоке. Я плачу. Для меня это огромная потеря. В Лейк-Плэсиде, да и вообще, он был настоящей рок-звездой. Я пребываю в очень грустном состоянии. В декабре созванивались, ему 70 лет исполнилось, на Новый год звонил. Дядя Толя, ну как так…» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

