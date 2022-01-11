Васильев: мы потеряли совесть биатлона. Алябьев был умным и великим человеком

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о смерти другого двукратного чемпиона ОИ Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Мы потеряли совесть биатлона. Алябьев всегда был умным человеком и очень чутким. Когда возникали конфликтные ситуации, многие часто шли к нему, чтобы он с высоты своего опыта их разрешил. Это огромная потеря. Ушёл очень светлый и великий человек», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.