Васильев: мы потеряли совесть биатлона. Алябьев был умным и великим человеком

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о смерти другого двукратного чемпиона ОИ Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.
«Мы потеряли совесть биатлона. Алябьев всегда был умным человеком и очень чутким. Когда возникали конфликтные ситуации, многие часто шли к нему, чтобы он с высоты своего опыта их разрешил. Это огромная потеря. Ушёл очень светлый и великий человек», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.
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