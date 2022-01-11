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Резцова: с Алябьевым мы были дружбаны. Его смерть — кошмар, огромная потеря

Резцова: с Алябьевым мы были дружбаны. Его смерть — кошмар, огромная потеря
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Мы были очень дружны с Анатолием Николаевичем. Он был классным товарищем. Толя очень умный, интеллигентный. Очень грустно и жалко. Недавно отмечали 70 лет ему. Я его очень любила и уважала. После такой новости, даже если не болеешь, заболеешь.

Очень неожиданно. Просто кошмар. Огромная потеря. Умнейший человек, который в любой момент поможет и подскажет. Все положительные качества были при нём. Мы были прямо дружбаны», — рассказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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