Самуэльссон ответил на подозрения норвежцев в психологических играх

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе неоднократно заявлял, что находится в плохой форме. Однако в спринтерской гонке он показал второй результат, после чего норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен заподозрили психологическую игру со стороны шведа.
«Я чувствую себя в довольно плохой форме. Удивлюсь, если проведу гонку высшего уровня. В Пекине всё должно быть хорошо, но в этот уик-энд вряд ли что-то получится», — говорил Самуэльссон в интервью шведской газете Expressen до начала этапа.
После выступлений в Оберхофе Самуэльссон отверг возможные обвинения в лукавстве. «Я никого не обманываю. В прошлом году я не так хорошо выступил в Оберхофе и Антерсельве, хотя там я был в хорошей форме. Я пытаюсь готовиться примерно так же в этом сезоне. Дело в том, что мой уровень подготовки в этом году несколько выше. Думаю, что сейчас нахожусь в лучшей фазе готовности. Стоит ли норвежцам опасаться меня на Олимпиаде? Да, я действительно так думаю», — заявил Самуэльссон в разговоре с NRK.
- 11 января 2022
-
14:53
-
14:46
-
14:38
-
12:04
-
11:08
-
11:06
-
10:48
-
10:29
-
10:26
-
09:54
-
09:00
-
00:42
- 10 января 2022
-
21:17
-
20:53
-
20:14
-
19:51
-
19:12
-
18:19
-
17:53
-
17:33
-
17:13
-
14:38
-
14:06
-
12:58
-
12:34
-
12:19
-
12:00
-
11:12
-
11:11
-
10:01
-
09:48
-
09:14
-
09:01
-
09:00
-
08:54