Самуэльссон ответил на подозрения норвежцев в психологических играх

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе неоднократно заявлял, что находится в плохой форме. Однако в спринтерской гонке он показал второй результат, после чего норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен заподозрили психологическую игру со стороны шведа.

«Я чувствую себя в довольно плохой форме. Удивлюсь, если проведу гонку высшего уровня. В Пекине всё должно быть хорошо, но в этот уик-энд вряд ли что-то получится», — говорил Самуэльссон в интервью шведской газете Expressen до начала этапа.

После выступлений в Оберхофе Самуэльссон отверг возможные обвинения в лукавстве. «Я никого не обманываю. В прошлом году я не так хорошо выступил в Оберхофе и Антерсельве, хотя там я был в хорошей форме. Я пытаюсь готовиться примерно так же в этом сезоне. Дело в том, что мой уровень подготовки в этом году несколько выше. Думаю, что сейчас нахожусь в лучшей фазе готовности. Стоит ли норвежцам опасаться меня на Олимпиаде? Да, я действительно так думаю», — заявил Самуэльссон в разговоре с NRK.