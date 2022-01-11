Латыпов опубликовал фото из номера отеля, где изолирован. Губерниев отреагировал

Российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» снимок из номера отеля в Оберхофе (Германия), где находится на самоизоляции.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

«Подготовка продолжается, всё хорошо, спасибо всем за поддержку, в первую очередь близким, команде, тренерам. Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья. Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя», — написал Латыпов под фотографией.

«Держись, мы тебя ждём в команде», — написал в комментариях к публикации известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.