Тренер сборной Беларуси оценил готовность приболевшей Анны Солы к этапу КМ в Рупольдинге
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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков оценил готовность одного из лидеров команды Анны Солы к шестому этапу Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он стартует 12 января спринтом, гонка начнётся в 16:30 мск.
Напомним, на прошедшем пятом этапе КМ в Оберхофе (Германия) Сола завоевала серебро в спринтерской гонке, однако отказалась стартовать в пасьюте из-за симптомов простуды.
«Тренировка прошла в штатном режиме. После заснеженного и ветреного Оберхофа в Рупольдинге всё спокойно и тихо. Сола провела тренировку, но о сто процентной готовности говорить сложно. Пока отголоски простуды присутствуют. Поэтому заявим Анну на спринт, но завтра будем смотреть и решать», — приводит слова Рыженкова «телеграм-канал» Референт Рая.
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