Вольфганг Пихлер ответил, достойна ли Стина Нильссон места в олимпийской сборной Швеции

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих сборную Швеции, оценил медальные шансы бывших подопечных на грядущих Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Думаю, шведы завоюют от трёх до шести медалей на Олимпиаде. Они могут бороться за места во всех гонках. Но, конечно, в биатлоне тоже требуется удача», — приводит слова Пихлера SVT.

Также Пихлер высказался о возможности попадания в олимпийский состав сборной Швеции бывшей лыжницы Стины Нильссон, переквалифицировавшейся в биатлонистку.

«Стина – действующая олимпийская чемпионка в лыжных гонках. Из всех, кто сейчас претендует на путёвку на Олимпиаду, у неё самый большой потенциал. Если бы я был тренером, то взял бы Стину на Игры, но я не тренер», — сказал Пихлер.