Хованцев — о смерти Алябьева: мы потеряли человека, который никогда не кривил душой

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.
«Это огромная потеря для нашего биатлона: он работал по воспитанию подрастающего поколения в военном институте. Мы потеряли такого человека, который всегда был открытым для общения, всегда высказывался прямо, никогда не кривил душой. Мой двойной тёзка, мы были в очень хороших отношениях. К сожалению, болезнь никого не щадит. Мне сообщили, что у него был ковид, 35% поражения лёгких. Может быть, поздно обратился. Пожалуйста, при малейшем возникновении симптомов идите к врачам, прививайтесь — особенно люди нашего возраста. Очень жаль», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».
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