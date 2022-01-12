Богалий опубликовала трогательный пост о смерти Алябьева. Круглов отреагировал

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

Публикация доступна в «инстаграме» Анны Богалий.

«Спасибо, Анатолий Николаевич… Плачу вместе с семьёй! Огромная потеря для всех нас! Учитель, земляк, друг! Земля пухом!» — написала Богалий в своём «инстаграме».

На пост отреагировал четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов. В комментариях он оставил эмодзи печали и «свечи с пламенем и воском».

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион 1980 года, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.