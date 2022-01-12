«Да это же был Антоха!» Белорусский биатлонист Лазовский высказался о гонке преследования

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский рассказал о борьбе с соотечественником Антоном Смольским на финише гонки преследования в Оберхофе (Германия). Они заняли 32-е и 33-е места соответственно.
«Прикольно было! Но, признаюсь, я даже не знал, с кем борюсь! Периферическим зрением видел справа силуэт, но и только. Лишь потом глянул на табло и удивился: да это же был Антоха!
В преследовании я четырежды промахнулся на лёжках, и здесь вот в чём дело: пристреливались на центральных установках, а в соревновательном режиме работал в конце стрельбища. 29-я и 27-я установки. Надо было вносить корректировки по ветру, и во второй раз я переборщил с «выносом» — отсюда аж три штрафных круга. Зато на стойках обошёлся без промахов. Отработал в своём привычном режиме и всё получилось», — приводятся слова Лазовского в телеграм-канале «Референт Рая».
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