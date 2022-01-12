В юниорской сборной России по биатлону зафиксировали два случая заражения коронавирусом

В юниорской сборной России по биатлону, которая в настоящее время готовится к этапу юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения), зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

Коронавирус обнаружили у спортсменки и у сервисёра.

«Эх, не отпускает нас ковид. Ещё два положительных теста, теперь в юниорской команде в Поклюке. Спортсменка Любовь Калинина и сотрудник сервис-бригады Максим Гаевой. Тесты для въезда в Словению наши сдавали 2 января, всё было нормально. Теперь 10 дней карантина для обоих. Берегите себя!» — написал он.

Напомним, ранее коронавирусом заразился биатлонист сборной России Эдуард Латыпов. Он пропустил из-за этого этап Кубка мира в Оберхофе.