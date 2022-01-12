Кристиансен дал совет Йоханнесу Бё
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о сложностях, с которыми в нынешнем сезоне столкнулся его соотечественник Йоханнес Бё. Он занимает лишь 7-е место в общем зачёте Кубка мира.
«Думаю, что Йоханнесу будет полезно вернуться домой, погулять. Найти спокойное место, привести в порядок мысли. Он очень сильно старается. Но я думаю, что ему стоит перестать постоянно об этом думать и пробовать то, что он считает правильным. Лучше довериться тренерам», — цитирует Кристиансена Dagbladet.
Следующий этап Кубка мира стартует сегодня, 12 января. Шестой этап будет проходить в Рупольдинге (Германия). Программу этапа открывает женский спринт. Гонка начнётся в 16:30 мск. Мужской спринт состоится завтра, 13 января.
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