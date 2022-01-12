Президент СБР Виктор Майгуров прокомментировал три промаха Логинова на последнем рубеже

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил выступление российского биатлониста Александра Логинова в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен финишировал пятым. Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

«К сожалению, в преследовании у Саши Логинова не получилось. Он сам понимает, что с его опытом нужно избегать таких ошибок. Мы даём ему те или иные советы и уверены, что он из этой ситуации сделает правильные выводы», — приводит слова Майгурова Metaratings.

В настоящий момент Логинов занимает девятое место в общем зачёте Кубка мира. Он на 147 очков отстаёт от лидера, француза Кентена Фийона Майе.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.