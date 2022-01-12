Виктор Майгуров прокомментировал отказ Михаила Шашилова общаться с прессой в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал то, что старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов отказался общаться с журналистами на этапе Кубка мира в Оберхофе в минувшие выходные.
«В этом вопросе я займу нейтральную позицию, потому что у него нет прямых обязанностей общаться с прессой. С другой стороны, всегда можно сказать пару слов, но часто пары слов для прессы не хватает.
У тренера не всегда и не при всех результатах есть желание общаться с журналистами, хотя, на мой взгляд, можно прокомментировать любой результат. Но нужно относиться с пониманием к индивидуальным особенностям того или иного человека. Михаил Викторович больше человек дела, чем человек разговоров, поэтому в данном случае я к этому решению отношусь нейтрально», — цитирует Майгурова Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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