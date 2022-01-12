IBU оштрафовал две национальные федерации за хранение запрещённого фтора

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал две национальные федерации за хранение веществ, содержащих запрещённые фтористые соединения. Под санкции подпали федерации Молдавии и Литвы.
Обе федерации были оштрафованы на несколько тысяч евро. Второе нарушение приведёт к более серьёзному штрафу, а третье — к запрету участвовать в следующем соревновании IBU.
Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.
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