IBU оштрафовал две национальные федерации за хранение запрещённого фтора

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал две национальные федерации за хранение веществ, содержащих запрещённые фтористые соединения. Под санкции подпали федерации Молдавии и Литвы.

Обе федерации были оштрафованы на несколько тысяч евро. Второе нарушение приведёт к более серьёзному штрафу, а третье — к запрету участвовать в следующем соревновании IBU.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.