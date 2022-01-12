Немецкий биатлонист Кюн пропустит этап КМ в Рупольдинге, у него коронавирус
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Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн не сможет выступить на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сообщает федерация биатлона Германии. У спортсмена обнаружили коронавирусную инфекцию.
После заражения Кюна все члены сборной сдали дополнительные тесты, их результаты оказались отрицательными. В заявке сборной Германии Йоханнеса заменит Филипп Хорн.
Кюн в общем зачёте Кубка мира занимает 10-е место. Немецкий биатлонист набрал 279 баллов. Сразу перед ним располагаются россияне Александр Логинов (9-й) и Эдуард Латыпов (8-й).
Следующий этап Кубка мира стартует сегодня, 12 января. Программу этапа открывает женский спринт. Гонка начнётся в 16:30 мск. Мужской спринт будет проходить в четверг, 13 января.
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