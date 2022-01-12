В сборной Норвегии по биатлону зафиксировали первый случай заражения ковидом в Рупольдинге

В сборной Норвегии по биатлону зафиксировали первый случай заражения коронавирусом на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Коронавирусом заразился сервисёр Тобиас Даль Фенре. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации.

Сообщается, что сервисёр и команда соблюдали все антикоронавирусные меры Международного союза биатлонистов. Врач национальной команды выразил надежду, что Фенре, который в настоящий момент находится на самоизоляции в Рупольдинге, вернётся к работе как можно скорее.

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск. Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 24-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (29-й), Кристина Резцова (31-й), Валерия Васнецова (54-й), Светлана Миронова (66-й) и Анастасия Шевченко (104-й).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.