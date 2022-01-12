Нигматуллина: очевидно, что форма сейчас не очень хорошая. Не знаю, что происходит

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала неудачное выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Гонка прошла очень сложно. Очевидно, что форма сейчас не очень хорошая, и это отражается на стрельбе. Я вижу, что не могу сосредоточиться на все 100%. Это происходит явно не из-за переизбытка гонок. Есть ли понимание, что происходит? Нет», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».