К. Резцова — о 20-м месте в спринте: не скажу, что я сильно расстроена

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она заняла 20-е место, допустив по ходу гонки два промаха.

«Не сказать, что я сильно огорчена результатом. После финиша очень сильно замёрзли руки, и не только пальцы, а вся рука от плеча. Когда бежала гонку, именно руками было тяжело работать. Не скажу, что я сегодня сильно расстроена. Гонка была быстрой по движениям, здесь нельзя раскатывать — частота бешеная, и просто до последних метров ты убегаешь как зайчик от волка. Очень напряжённая была гонка от начала и до конца», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».