Ирина Казакевич нашла плюсы в своём выступлении в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Казакевич показала 35-й результат, зайдя на один штрафной круг.

«Для меня гонка получилась с одним плюсом — я смогла сработать стоя на ноль, но работала долго. Минус – я начала очень быстро для себя и не смогла удержать эту скорость до последнего круга. В Оберхофе было наоборот, слишком медленное начало, но неплохой финиш. Сегодня решила попробовать по-другому. Наверное, опрометчиво сейчас экспериментировать, но решила сделать так, и не совсем удачно получилось. Не получился именно финишный круг, но это – опыт», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».