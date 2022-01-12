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Васнецова: сегодня начала с одной скоростью и закончила с ней же

Васнецова: сегодня начала с одной скоростью и закончила с ней же
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Васнецова показала 18-й результат, не допустив ни одного промаха.

«Сегодня вообще не было ветра на стрельбище и здесь достаточно комфортный для меня подход. Подошла в своём ритме и стреляла не так долго, как я стреляла раньше, поэтому удалось справиться. Сегодня начала с одной скоростью и закончила с ней же. Когда бежала в Оберхофе, чувствовала, что последние круги добавляла, а сегодня, к сожалению, этого не было», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

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