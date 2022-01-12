Светлана Миронова прокомментировала 8-е место в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Миронова показала 8-й результат (лучший среди россиянок), не допустив ни одного промаха.

«Сегодня была неплохая гонка. Настраивала себя на хорошую работу на рубежах. Немного не хватило на последний круг, но ничего — будем работать, чтобы хватало. По скорости немного хуже, чем в Оберхофе. В целом, пока динамика положительная», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.