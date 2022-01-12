Анастасия Шевченко: хромаю, потому что пробежала гонку, отдала все силы, нога ноет

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Шевченко заняла 57 место, не допустив ни одного промаха.
«У меня желание перебивает мою боль. Я очень хочу бежать здесь. На данный момент боль уже почти ушла, но немного остаётся. Я очень рада, что попала в пасьют, я старалась. Надеюсь, что с каждой гонкой боль будет уходить, а желание и старание возвращаться.
Я убедила доктора и тренера, что хочу бежать. Перед самым Оберхофом я поскользнулась. Не произошло замены, потому что далеко везти другого человека. И не факт, что он выступит лучше, чем я.
У меня желание бежать очень большое, меня не переубедить. Боль уже не такая сильная, сегодня я пробежала намного лучше. Я хромаю, потому что пробежала гонку, отдала все силы. Боль начинается только после большой работы, начинает ныть нога немного. Сейчас я проехала больше 20 км, поэтому нога немного ноет», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
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