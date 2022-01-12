Резцова проиграла Э.Эберг более 30 секунд ходом в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), именно младшая Эберг стала победительницей гонки. Лучшую скорость на лыжне среди россиянок Кристина Резцова, она проиграла Эльвире 33 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия

Спринт, женщины, 7,5 км. Ход

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 17.58,8

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание +18,7 секунды

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +21,5

9. Кристина Резцова (Россия) +33,1

20. Светлана Миронова +51,4

22. Ирина Казакевич +59,0

39. Валерия Васнецова +1.14,0

44. Ульяна Нигматуллина +1.18,1

85. Анастасия Шевченко +2.07,4.