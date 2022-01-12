Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова проиграла Э.Эберг более 30 секунд ходом в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Резцова проиграла Э.Эберг более 30 секунд ходом в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), именно младшая Эберг стала победительницей гонки. Лучшую скорость на лыжне среди россиянок Кристина Резцова, она проиграла Эльвире 33 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, женщины, 7,5 км. Ход

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 17.58,8
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание +18,7 секунды
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +21,5
9. Кристина Резцова (Россия) +33,1
20. Светлана Миронова +51,4
22. Ирина Казакевич +59,0
39. Валерия Васнецова +1.14,0
44. Ульяна Нигматуллина +1.18,1
85. Анастасия Шевченко +2.07,4.

Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022