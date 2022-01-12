Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова оценила атмосферу в женской сборной России после спринта в Рупольдинге

Кристина Резцова оценила атмосферу в женской сборной России после спринта в Рупольдинге
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после выступления в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где стала 20-й.

«Настроение сегодня с самого утра огонь. Первая гонка прошла не так классно, как хотелось бы. Но в принципе, всё хорошо.

У иностранцев в команде нельзя показывать негативные эмоции, если у тебя случилось что-то плохое, ты уходишь на пять минут — плачешь, но потом приходишь, и ты снова весёлый, довольный и счастливый. Нельзя показывать внутреннюю грусть и печаль. Есть как позитивные стороны в гонке, так и негативные, но гонка прошла, я сделаю выводы, проанализирую, когда приду домой, а сейчас всё здорово. Настроение отличное, погода супер.

Я бы не сказала, что у нас в команде какой-то упаднический дух. Все девчонки всегда на позитиве и заряженные. Несмотря на какие-то неудачи, у нас никто не отчаивается, поэтому всё здорово в команде.

Оба последних выстрела были промахи, просто торопилась и не доработала после выстрела. Мы вчера разговаривали об этом с тренерами, что нужно каждый выстрел провожать. Я четыре выстрела отработала хорошо и на лёжке, и на стойке, но на пятом просто ушла в гонку. Я знаю, куда уходили выстрелы и знаю, что сделала не так. Поэтому ещё сильнее соберусь на следующую гонку и отработаю без штрафа», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022