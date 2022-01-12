Кристина Резцова оценила атмосферу в женской сборной России после спринта в Рупольдинге

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после выступления в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где стала 20-й.

«Настроение сегодня с самого утра огонь. Первая гонка прошла не так классно, как хотелось бы. Но в принципе, всё хорошо.

У иностранцев в команде нельзя показывать негативные эмоции, если у тебя случилось что-то плохое, ты уходишь на пять минут — плачешь, но потом приходишь, и ты снова весёлый, довольный и счастливый. Нельзя показывать внутреннюю грусть и печаль. Есть как позитивные стороны в гонке, так и негативные, но гонка прошла, я сделаю выводы, проанализирую, когда приду домой, а сейчас всё здорово. Настроение отличное, погода супер.

Я бы не сказала, что у нас в команде какой-то упаднический дух. Все девчонки всегда на позитиве и заряженные. Несмотря на какие-то неудачи, у нас никто не отчаивается, поэтому всё здорово в команде.

Оба последних выстрела были промахи, просто торопилась и не доработала после выстрела. Мы вчера разговаривали об этом с тренерами, что нужно каждый выстрел провожать. Я четыре выстрела отработала хорошо и на лёжке, и на стойке, но на пятом просто ушла в гонку. Я знаю, куда уходили выстрелы и знаю, что сделала не так. Поэтому ещё сильнее соберусь на следующую гонку и отработаю без штрафа», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».