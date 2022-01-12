Миронова: я спортсменка, которая начинает по нарастающей, но в этом сезоне всё по-другому

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Миронова показала восьмой результат (лучший среди россиянок), не допустив ни одного промаха.

«Сегодня я была сконцентрирована на работе в общем, чтобы проследить за всеми элементами стрельбы, которые дадут хороший результат. Постаралась начать быстрее обычного, пройдя два круга, почувствовала, что стало тяжело на последнем. Я такая спортсменка, которая обычно начинает по нарастающей, но в этом сезоне всё по-другому, поэтому пробуем что-то новое», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.