Миронова: я спортсменка, которая начинает по нарастающей, но в этом сезоне всё по-другому

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Миронова показала восьмой результат (лучший среди россиянок), не допустив ни одного промаха.
«Сегодня я была сконцентрирована на работе в общем, чтобы проследить за всеми элементами стрельбы, которые дадут хороший результат. Постаралась начать быстрее обычного, пройдя два круга, почувствовала, что стало тяжело на последнем. Я такая спортсменка, которая обычно начинает по нарастающей, но в этом сезоне всё по-другому, поэтому пробуем что-то новое», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.
- 12 января 2022
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:34
-
17:27
-
16:24
-
15:29
-
14:31
-
13:51
-
13:30
-
13:30
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
10:39