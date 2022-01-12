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Казакевич: на первом круге шла в одни ноги с Ханной Эберг, на заключительном — меня выбило

Казакевич: на первом круге шла в одни ноги с Ханной Эберг, на заключительном — меня выбило
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Казакевич показала 35-й результат, зайдя на один штрафной круг.

«Решила попробовать начать в полную силу на первом круге, и когда говорили, что я иду в одни ноги с Ханной Эберг, думала, что мне хватит сил. Но в конце второго круга, подходя на стойку, поняла, что сил остаётся всё меньше. И на заключительном круге меня окончательно выбило.

На лёжке я допустила один промах и понимала, что стоя ошибаться нельзя. Для меня важно, что я смогла отработать чисто стоя, хоть и опять была задержка на последнем выстреле. Но я его смогла доработать и занесу это себе в актив.

Стараюсь не думать о том, что было в прошлом. Сейчас на тренировках я пытаюсь максимально вернуть свою уверенность и реализовывать это в гонках. Осталась гонка преследования, не знаю, поставят ли меня в эстафетную гонку. Плюс в том, что здесь гонки через день и есть время восстановиться, потому что для меня это первый опыт — за пять дней провести четыре гонки. Ощущается, что достаточно нелегко это пережить», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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