Валерия Васнецова: отдыха между этапами было мало. Чувствовалась усталость

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка показала 18-й результат, не допустив ни одного промаха.

«Отдыха между этапами было мало. Выходной день провели в дороге, и уже вчера была официальная тренировка. От трёх гонок усталость чувствовалась. По дистанции себя не сдерживала, не могу сказать, что по нарастающей отработала сегодня на лыжне. Как начала первый круг, так и закончила. Рада, что наконец-то удалось справиться со стрельбой. Наверное, гонка преследования в Оберхофе прибавила мне уверенности в стрельбе», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.