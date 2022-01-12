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Валерия Васнецова: отдыха между этапами было мало. Чувствовалась усталость

Валерия Васнецова: отдыха между этапами было мало. Чувствовалась усталость
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка показала 18-й результат, не допустив ни одного промаха.

«Отдыха между этапами было мало. Выходной день провели в дороге, и уже вчера была официальная тренировка. От трёх гонок усталость чувствовалась. По дистанции себя не сдерживала, не могу сказать, что по нарастающей отработала сегодня на лыжне. Как начала первый круг, так и закончила. Рада, что наконец-то удалось справиться со стрельбой. Наверное, гонка преследования в Оберхофе прибавила мне уверенности в стрельбе», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

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