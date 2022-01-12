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Эльвира Эберг прокомментировала уверенную победу в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Эльвира Эберг прокомментировала уверенную победу в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
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Вице-лидер общего зачёта Кубка мира, шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала победу в спринте на шестом этапе КМ в Рупольдинге (Германия).

«Гонка сложилась для меня идеально. До этого возникали проблемы со стрельбой в спринте, лучшим результатом перед сегодняшним стартом было два промаха. Рада, что на сей раз стрельба была на высоком уровне. Знаю, что у меня всё в порядке со скоростью на лыжах, но ключевым фактором была стрельба лёжа. С лёжкой до этого были небольшие проблемы. Чисто отстреляться лёжа — это был для меня большой импульс. А после лёжки я уже чувствовала себя уверенно.

Мы планируем пропустить этап в Антхольце, чтобы как можно лучше подготовиться к Олимпиаде. Так что я не буду проводить все гонки на Кубке мира, прикладывая максимум сил в борьбе за общий зачёт. Но похоже, что есть другие девушки, которые думают так же. Так что в итоге борьба в общем зачёте будет вполне честной», — сказала младшая из сестёр Эберг на пресс-конференции.

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