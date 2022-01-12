Марте Рёйселанд: для меня второе место в Рупольдинге — почти победа

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где стала второй.

«Очень довольна гонкой. Она сложилась для меня почти идеально: отстрелялась без промахов и сделала всё возможное на трассе. Но знаю, что Эльвира сейчас очень сильна, а Рупольдинг — это идеальное для неё место. Поэтому просто стараюсь показывать свой максимум, и второе место здесь — это для меня почти как победа.

Я никогда не выступала так хорошо в Рупольдинге, это мой первый подиум здесь. Так что да, это почти победа. Слышала от тренеров, что Эльвира идёт очень мощно. Старалась сосредоточиться на том, что я могу, идти настолько быстро, насколько это возможно. В этот раз получилось стать второй, и я довольна. Надеюсь, нас ждёт интересная борьба в пасьюте.

Я не буду выступать в Антхольце, так что это последняя возможность провести хорошие гонки перед Олимпиадой. Важно хорошо провести предолимпийский подготовительный сбор. Предвкушаю выступления в Пекине», — сказала Рёйселанд на пресс-конференции.