Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 13 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 6-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й), Карим Халили (93-й) и Александр Поварницын (98-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 17-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё этап в Рупольдинге пропустит.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
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