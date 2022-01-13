Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 13 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 6-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й), Карим Халили (93-й) и Александр Поварницын (98-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 17-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё этап в Рупольдинге пропустит.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.