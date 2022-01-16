Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Рёйселанд — 1-я, Резцова выпала из топ-10

В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка Ханна Эберг.

В пасьюте приняли участие пять россиянок. Лучший результат показала Ирина Казакевич, она заняла 14-е место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 499.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 482.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 451.

6. Анна Сола (Беларусь) — 407.

7. Анаис Бескон (Франция)— 371.

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 359.

9. Маркета Давидова (Чехия) — 334.

10. Доротея Вирер (Италия) — 330...

12. Кристина Резцова (Россия) — 323...

20. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 220.

21. Светлана Миронова (Россия) — 197...

26. Ирина Казакевич (Россия) — 168...

32. Валерия Васнецова (Россия) — 127...

71. Лариса Куклина (Россия) — 18.