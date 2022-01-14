Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия идёт в топ-5
Комментарии

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 4319.
2. Франция – 4231.
3. Беларусь – 3992.
4. Норвегия – 3950.
5. Россия – 3927.
6. Германия – 3884.
7. Чехия – 3277.
8. Украина – 3271.
9. Италия – 3225.
10. Австрия – 2983.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022