Зачёт Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия идёт в топ-5

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 4319.

2. Франция – 4231.

3. Беларусь – 3992.

4. Норвегия – 3950.

5. Россия – 3927.

6. Германия – 3884.

7. Чехия – 3277.

8. Украина – 3271.

9. Италия – 3225.

10. Австрия – 2983.