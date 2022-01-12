Эльвира и Ханна Эберг намерены пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Лидеры сборной Швеции Эльвира и Ханна Эберг собираются пропустить женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она запланирована на 14 января.
«Я склоняюсь к тому, чтобы пропустить эстафету. Вместо этого я бы хотела провести несколько тренировочных дней перед гонкой преследования», — приводит слова Ханны Эберг Aftonbladet.
Примечательно, что вице-лидер общего зачёта Кубка мира Эльвира Эберг присоединилась к старшей сестре.
Ранее Эльвира уверенно выиграла спринтерскую гонку, чисто отстреляв на обоих рубежах и показав лучшее время на лыжне. Второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер. Ханна Эберг в спринте стала 11-й, допустив два промаха.
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