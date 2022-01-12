Определились стартовые номера российских биатлонистов в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Определились стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Соревнования начнутся завтра, 13 января в 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия

Спринт, мужчины. 10 км. Старт-лист.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

6. Александр Логинов (Россия)

7. Мартин Понсилуома (Швеция)

12. Антон Бабиков (Россия)

16. Эмильен Жаклен (Франция)

17. Кентен Фийон Майе (Франция)

43. Антон Смольский (Беларусь)

55. Даниил Серохвостов (Россия)

57. Максим Цветков (Россия)

93. Карим Халили (Россия)

98. Александр Поварницын (Россия).

Ранее победительницей спринта у женщин стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, она заняла восьмое место.