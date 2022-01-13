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Тириль Экхофф пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Тириль Экхофф пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф пропустит оставшиеся гонки (пасьют и эстафету) на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Ранее в спринте Экхофф показала 19-й результат, допустив 2 промаха. Победительницей стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

«У меня есть желание немного потренироваться в горах, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде в Пекине», — приводит слова Экхофф VG.

Экхофф присоединится к тем норвежским биатлонистам (Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Сиверт Гутторм Баккен), которые сейчас проводят сбор на высоте в Пассо-Лавацце (Италия). Отмечается, что после сбора Тириль планирует выступить на следующем этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

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