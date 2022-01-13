Динара Алимбекова опубликовала пост о спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост после выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольинге (Германия). Она заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Швеции Эльвира Эберг. Второе место заняла норвежка Марте Рёйселанд, третий результат показала Доротея Вирер из Италии, опередившая Алимбекову всего на 0,5 секунды.

«Полсекунды до подиума, а я всё равно счастливая, сотая гонка — и со стопроцентной стрельбой. Отличный спринт для меня, но Доротея Вирер сегодня была сильнее. Как вам, понравилось?» — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге пройдёт мужской спринт.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.



