Сборная России по биатлону объявила состав на женскую эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону объявила состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За национальную команду побегут Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Женская эстафета пройдёт завтра, 14 января, и начнётся в 16:30 мск.

Вчера, 12 января, в Рупольдинге состоялся женский спринт. Первые три места заняли Эльвира Эберг (Швеция), Марте Рёйселанд (Норвегия) и Доротея Вирер (Италия). Лучшей из россиянок стала Миронова, занявшая восьмое место. Васнецова стала 18-й, Резцова — 20-й, Казакевич — 35-й, Ульяна Нигматуллина — 49-й, Анастасия Шевченко — 57-й.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.