Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону
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На ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос о замене старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова. Об этом сообщает matchtv.ru, ссылаясь на источник.
Сообщается, что со стороны СБР к Шашилову в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму». Но окончательное решение о том, стоит ли поднимать на правлении вопрос целесообразности нахождения старшего тренера женской сборной на своём посту, ещё не принято.
Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал отказ Михаила Шашилова общаться с журналистами на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Новость по темеВиктор Майгуров прокомментировал отказ Михаила Шашилова общаться с прессой в Оберхофе
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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