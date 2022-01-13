Глава пресс-службы СБР назвал бредом информацию о возможном снятии Шашилова с поста
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Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.
«Информация» о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова – это какой-то бред, извините», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что со стороны СБР к Шашилову в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму». Но окончательное решение о том, стоит ли поднимать на правлении вопрос целесообразности нахождения старшего тренера женской сборной на своём посту, ещё не принято.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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