А. Резцова — о Шашилове: сани перед гонкой не меняют, но лезвия затупились

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала появившуюся информацию, согласно которой Союз биатлонистов России (СБР) может сменить старшего тренера женской команды Михаила Шашилова.



«К Шашилову есть вопросы по подготовке девушек. Я с самого начала это говорила. На чемпионате России по летнему биатлону должны выступать все, но мы этого не видели. Половина команды не выступала.



Шашиловым было принято много неправильных решений. Сейчас результатов у девушек мы не видим. Кристина, да — но она готовилась отдельно, вне команды. И это большой плюс, у неё всё идёт по плану. А остальная команда не готова. Не знаю, как они собираются выступать в Пекине. Видимо, пытаются потушить пожар. Но получится ли? Давайте попробуем вернуть Норицына. Скажем так — сани перед гонкой, конечно, обычно не меняют, но лезвия явно затупились», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.