Евгений Гараничев стал 11-м в спринте на этапе Кубка России

В Уфе состоялись спринтерские гонки в рамках этапа Кубка России по биатлону. В мужских соревнованиях победил Дмитрий Абашев. Второе место занял Виктор Плицев, тройку призёров замкнул Евгений Идинов. Евгений Гараничев занял лишь 11-е место, допустив 4 промаха.



Биатлон. Этап Кубка России. Уфа. Спринт. Мужчины

1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 24.46,8 (0).

2. Виктор Плицев (Удмуртия) — +9,8 (0).

3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +43,9 (1)...

11. Евгений Гараничев (Тюменская область) — +1.38,0 (4).

В женской гонке победила Алина Кудисова. Второй результат продемонстрировала Тамара Дербушева. Третьей стала Екатерина Кулакова.

Спринт. Женщины

1. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) – 23.21,9 (0).

2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — +15,0 (0).

3. Екатерина Кулакова (Красноярская край) — +19,6 (0).