Евгений Гараничев стал 11-м в спринте на этапе Кубка России

В Уфе состоялись спринтерские гонки в рамках этапа Кубка России по биатлону. В мужских соревнованиях победил Дмитрий Абашев. Второе место занял Виктор Плицев, тройку призёров замкнул Евгений Идинов. Евгений Гараничев занял лишь 11-е место, допустив 4 промаха.
Биатлон. Этап Кубка России. Уфа. Спринт. Мужчины
1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 24.46,8 (0).
2. Виктор Плицев (Удмуртия) — +9,8 (0).
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +43,9 (1)...
11. Евгений Гараничев (Тюменская область) — +1.38,0 (4).
В женской гонке победила Алина Кудисова. Второй результат продемонстрировала Тамара Дербушева. Третьей стала Екатерина Кулакова.
Спринт. Женщины
1. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) – 23.21,9 (0).
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — +15,0 (0).
3. Екатерина Кулакова (Красноярская край) — +19,6 (0).
- 13 января 2022
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:39
-
12:28
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
09:09
-
07:48
-
07:35
-
00:16
- 12 января 2022
-
22:56
-
22:46
-
22:01
-
20:29
-
20:19
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:17
-
19:06
-
18:55
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:13
-
18:10