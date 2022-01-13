IBU запретил использовать фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил использовать так называемый фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщил директор IBU по связям с общественностью Кристиан Винклер. Ранее в Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили об отсутствии запрета на его продажу в Китае, но не уточнили, можно ли будет использовать смазки с фтором C8 на Олимпиаде.
«Фтор C8 не разрешён во время Олимпийских игр, так как он запрещён в соответствии с правилами проведения мероприятий и соревнований IBU, которые также применяются на Олимпийских играх. Поскольку этот запрет является частью наших правил, а олимпийские соревнования регулируются правилами IBU, запрет распространяется и на олимпийские соревнования», — приводит слова Винклера Dagbladet.
- 13 января 2022
-
17:19
-
17:14
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
14:50
-
14:47
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:39
-
12:28
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
09:09
-
07:48
-
07:35
-
00:16
- 12 января 2022
-
22:56
-
22:46
-
22:01
-
20:29
-
20:19
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21