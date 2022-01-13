IBU запретил использовать фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил использовать так называемый фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщил директор IBU по связям с общественностью Кристиан Винклер. Ранее в Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили об отсутствии запрета на его продажу в Китае, но не уточнили, можно ли будет использовать смазки с фтором C8 на Олимпиаде.

«Фтор C8 не разрешён во время Олимпийских игр, так как он запрещён в соответствии с правилами проведения мероприятий и соревнований IBU, которые также применяются на Олимпийских играх. Поскольку этот запрет является частью наших правил, а олимпийские соревнования регулируются правилами IBU, запрет распространяется и на олимпийские соревнования», — приводит слова Винклера Dagbladet.