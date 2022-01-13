«Моё тайное оружие». Антон Бабиков рассказал об обещании, которое он дал Серохвостову

Российский биатлонист Антон Бабиков поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о конкуренции в команде.

«К счастью, в моей жизни уже был олимпийский опыт. Сейчас я хочу поблагодарить всех, кто пишет добрые слова в мой адрес. Не могу всем ответить лично, но постараюсь порадовать результатами. Конкуренция со стороны молодых? Когда столкнулись с ними в мае, мы увидели их огромный потенциал, но на тренировках лично я видел, в чём я сильнее. И понимал, что мы, ветераны, можем биться не хуже. Это придавало мотивации. А то, что я пообещал Даниилу Серохвостову медаль в пасьюте – моё тайное оружие (смеётся)», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 13 января, на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится мужской спринт.