Симон Эдер финишировал с винтовкой в руке во время спринта в Рупольдинге

Австрийский биатлонист Симон Эдер финишировал с винтовкой в руке во время мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Сообщается, что оружие австрийца сломалось не из-за падения. Эдер на момент написания новости финишировал в спринте с седьмым результатом. Его итоговое время — 24 минуты 18,1 секунды. Отставание от лидера, француза Кентена Фийона-Майе, составляет +54,4.
Первым из россиян в гонку отправился Александр Логинов, получивший шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступили Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й), Карим Халили (93-й) и Александр Поварницын (98-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе вышел на старт 17-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё этап в Рупольдинге пропускает.
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