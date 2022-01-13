Логинов — о проблемах со стойкой в спринте: на тренировках я проблем не испытываю

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал два промаха на стойке в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Хотелось бы разобраться как модно быстрее с проблемой на стойке. Пока ищу, решаю. Ладно бы эта была проблема постоянная, но на тренировках я проблем не испытываю. Не то чтобы все на автомате, сегодня старался более аккуратно, без скорости. Очень обидно. Ногами всё устраивает, обидно, что были штрафы. Без них другое эмоциональное состояние было бы на последнем круге», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Первым из россиян в гонку отправился Александр Логинов, получивший шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступили Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й), Карим Халили (93-й) и Александр Поварницын (98-й).