Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучший из россиян — 21-й

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.
От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, мужчины, 7,5 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 23.23,7 (0 промахов)
2. Бенедикт Долль (Германия) – отставание +7,2 секунды (0)
3. Антон Смольский (Беларусь) +32,1 (1)
4. Витаутас Строля (Литва) +33,6 (0)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) +41,9 (0)
21. Максим Цветков (Россия) +1.06,3 (1)
23. Даниил Серохвостов (Россия) +1.10,6 (1)
31. Александр Поварницын (Россия) 1.19,1 (1)
32. Александр Логинов (Россия) +1.19,5 (2)
35. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.20,8 (2)
71. Антон Бабиков (Россия) +2.06,8 (2).
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