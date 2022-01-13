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«Инстаграм» биатлониста Лессера набрал 10 тысяч подписчиков после призывов Губерниева

«Инстаграм» биатлониста Лессера набрал 10 тысяч подписчиков после призывов Губерниева
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Российская аудитория начала активно подписываться на инстаграм-аккаунт немецкого биатлониста Эрика Лессера. Это произошло после призывов известного комментатора Дмитрия Губерниева в эфире трансляции мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

За время эфира мужской спринтерской гонки на «инстаграм» Лессера подписалось более 10 тысяч человек, а под последним постом на странице немецкого спортсмена набралось почти 20 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев. В основном российские болельщики благодарят Эрика Лессера за помощь заболевшему коронавирусом Эдуарду Латыпову.

Напомним, олимпийский чемпион, немецкий биатлонист Эрик Лессер во время пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сообщил, что предоставил россиянину Эдуарду Латыпову личный инвентарь для проведения тренировок на карантине.

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